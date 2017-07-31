В МЧС заявили, что сообщения о "водолазах-убийцах" носят порочащий характер

Ранее в социальных сетях заявили, что в Каспийском море якобы орудует банда водолазов, которая топит людей и требует с их родственников выкуп за тела.

Управление МЧС РФ по Дагестану отреагировало на сообщение про "водолазов-убийц", которое появилось в социальных сетях. Так, интернет-пользователи утверждали, что в Каспийском море спасатели якобы топят людей и требуют 300 тысяч рублей за поиск их тел. В ведомстве пояснили, что эта информация не соответствует действительности и вовсе носит порочащий характер.

— МЧС Дагестана опровергает эту информацию как не соответствующую действительности и обращает внимание граждан на то, что сообщения такого характера не только сеют панику и создают неблагоприятный общественный фон, но и носят порочащий характер, подрывают репутацию структуры, служащей для спасения людей, оказавшихся в ситуациях, сопряжённых с опасностью для жизни, — отмечается в заявлении ведомстве, передаёт ТАСС.

В МЧС добавили, что спасатели, наоборот, рискуют своей жизнью, чтобы граждане и гости Дагестана находились в безопасности.

В соцсетях утверждали, что за это лето в Каспийском море якобы от рук "водолазов-убийц" погибло 20 человек.