Дело сбившей "пьяного мальчика" поступило в суд

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Дело сбившей "пьяного мальчика" поступило в суд

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Ольга Алисова. Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Уголовное дело жительницы Балашихи Ольги Алисовой, которая сбила на своем автомобиле шестилетнего мальчика, поступило в Железнодорожный суд Московской области.

— Материалы уголовного дела в отношении Алисовой поступили в понедельник в Железнодорожный суд Московской области, — цитирует ТАСС пресс-службу суда.

Напомним, шестилетний Алёша Шимко погиб под колёсами машины во дворе собственного дома в Железнодорожном. Результаты первой экспертизы, которая установила, что мальчик в момент ДТП якобы был сильно пьян, вызвали большой общественный резонанс.

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