Лауреат Пулитцеровской премии и актёр Сэм Шепард скончался на 74-м году жизни

Номинант на "Оскар" ушёл из жизни после продолжительной борьбы с боковым амиотрофическим склерозом (БАС).

Известный американский актёр, режиссёр и драматург Сэм Шепард скончался в возрасте 73 лет в минувшее воскресенье. Об этом сообщает Daily Mail.

Лауреат Пулитцеровской премии за пьесу Buried Child ушёл из жизни у себя дома в Кентукки в окружении детей и сестёр. Актёр и драматург страдал от бокового амиотрофического склероза (БАС).

За роль в фильме "Парни что надо" Шепард был номинирован на кинопремию "Оскар". Также он известен ролями в картинах "Дневник памяти", "Чёрный ястреб", "Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса" и многих других.