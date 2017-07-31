"Авилон" поддержит клиентов закрывшихся дилерских центров Jaguar Land Rover

Салон ГК "Независимость" на Ленинградском шоссе и предприятие "Авто Алеа" прекратили свою работу с 1 июля.

Компания "Авилон", официальный дилер Jaguar Land Rover, поддержит клиентов дилерских центров в Москве, которые закрылись в начале июля.

— Хорошего и стабильного дилера действительно трудно найти. Мы готовы поддержать клиентов закрывшихся дилерских центров "Авто Алея" и "Независимость" и предложить им выгодные условия обслуживания, обменять ранее выданные карты на дисконтные карты Jaguar Land Rover от "Авилона" с сохранением номинала, а также обеспечить исполнение сроков ремонта и поставок запчастей, — рассказал директор компании Александр Савельев.

Несмотря на сокращение дилерской сети, зафиксирован рост продаж: +24% за первое полугодие 2017 года. Компания реализовала более 300 автомобилей Land Rover и около 80 автомобилей Jaguar — это 15% от суммарных продаж московских дилеров.

Во второй половине 2017 года "Авилон" планирует укрепить свои позиции на рынке.