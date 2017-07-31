Самый богатый блогер России попал в ДТП под Москвой

Самый высокооплачиваемый российский блогер Валентин Петухов, известный также как Wylsacom, попал в ДТП недалеко от Одинцова во время того, как ехал по мокрой трассе и не справился с управлением, сообщает портал "Дни.ру". По словам самого Валентина, он остался невредим во многом благодаря тому, что был пристёгнут ремнём безопасности.
Ремонт автомобиля, по предварительной оценке владельца, обойдётся примерно в полмиллиона рублей. Отметим, Валентин Петухов неофициально признан самым богатым блогером России с доходом почти в 24 миллиона рублей.
Мда. Неудачно получилось. Авария случилась на участке платной автодороги возле Одинцово. Я как раз проехал второй пункт оплаты из области в Москву. Налетел сильный дождь, а я может и похож, но все-таки не самоубийца - гонять в такую погоду это надо быть отбитым. Потому я просто начал разгоняться, правда быстро, 500 сил есть 500 сил, от пункта оплаты. Скорость в момент удара была не больше 110. И в какой-то момент машина влетела в колею, началось аквапланирование и после помню как я уже еду задом, т.е. развернуло на 180 градусов. Дальше я успел подумать, что было бы круто если ее еще раз развернет мордой по ходу движения. И вот в этом момент она цепляет передней частью отбойник и улетает через 5 полос в противоположный, после чего делает царский кульбит, крутится в воздухе еще на 180 и на этом все. Судя по всему, ремонта тут тысяч на 300-500 (подушка вообще не в кассу сработала), но машину еще поедет. Двигатель я загоушил сам. Кузов тоже не повело, двери закрываются. Но сейчас 911 отправляется на дефектовку. Что хочу сказать - не гоняйте и всегда пристегивайтесь. Был пристегнут и отделался легким испугом. Главное что никто не пострадал. А железо починим. Сам дурак, пусть мой случай для кого-то станет уроком.
- Популярные
- По времени