Самый богатый блогер России попал в ДТП под Москвой

Валентин Петухов призвал водителей не превышать скорость и всегда пристёгиваться за рулём.

Самый высокооплачиваемый российский блогер Валентин Петухов, известный также как Wylsacom, попал в ДТП недалеко от Одинцова во время того, как ехал по мокрой трассе и не справился с управлением, сообщает портал "Дни.ру". По словам самого Валентина, он остался невредим во многом благодаря тому, что был пристёгнут ремнём безопасности.

Ремонт автомобиля, по предварительной оценке владельца, обойдётся примерно в полмиллиона рублей. Отметим, Валентин Петухов неофициально признан самым богатым блогером России с доходом почти в 24 миллиона рублей.