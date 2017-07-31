Трамп пообещал разобраться с Северной Кореей

Американский лидер обсудил с членами своего кабинета возможные варианты оказания давления на КНДР.

Президент США Дональд Трамп провёл заседание членов своего кабинета в Белом доме. Одной из тем встречи стал вопрос по ситуации вокруг испытаний Северной Кореей баллистических ракет и общего осложнения обстановки в регионе. Дональд Трамп заверил всех, что он и его команда решат эту проблему.

— Мы разберёмся с Северной Кореей. Мы справимся с этим, — цитирует американского президента Fox News Insider.

Как ранее писал Лайф, в ночь на 29 июля Северная Корея провела очередное ракетное испытание. Межконтинентальная баллистическая ракета "Хвасон-14" упала в центральной части Японского моря, пролетев более 700 километров. Сразу после этого президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе телефонного разговора договорились усилить давление на КНДР.