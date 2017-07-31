Экипаж потушил пожар на борту пассажирского самолёта в небе над Шри-Ланкой

В сумке одного из путешественников загорелось устройство с литиевой батареей. Однако его модель и марка не уточняется.

По данным AFP, инцидент произошёл на борту воздушного судна, летевшего из индийского города Кочи в Коломбо (Шри-Ланка), когда в самолёте находилось 202 пассажира.

Внезапно в салоне ощутился запах гари, а с верхней багажной полки в хвосте пассажирского лайнера повалил дым. Вскоре стало ясно, что источник возгорания находится в одной из багажных сумок. Однако попытки справиться с пожаром с помощью огнетушителя успехом не увенчались.

Тогда один из членов экипажа предположил, что внутри сумки могло находиться устройство с литиевой батареей. Багаж было решено поместить в ёмкость с водой. Вскоре дым из открытой сумки идти перестал, а при дальнейшем осмотре багажа был обнаружен оплавленный гаджет, который и стал источником возгорания.

Модель и марка устройства при этом не уточняется.

Никто из пассажиров и членов экипажа SriLankan Airlines во время нештатной ситуации не пострадал. Ведётся расследование.