Во Флориде объявлено чрезвычайное положение из-за надвигающегося шторма "Эмили"

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Во Флориде объявлено чрезвычайное положение из-за надвигающегося шторма "Эмили"

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Об этом сообщается на официальном сайте губернатора штата. Эвакуация пока не проводилась.

В американском штате Флорида объявлено чрезвычайное положение из-за надвигающегося тропического шторма "Эмили". Об этом сообщил губернатор Рик Скотт на своём официальном портале.

— Я объявил чрезвычайное положение в 31 округе штата, чтобы обеспечить всех граждан нужными ресурсами и чтобы все ведомства могли без сложностей друг с другом взаимодействовать для помощи людям во время тропического шторма "Эмили", — говорится в заявлении губернатора Флориды.

Эвакуация местных жителей пока не проводилась.

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