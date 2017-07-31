Во Флориде объявлено чрезвычайное положение из-за надвигающегося шторма "Эмили"

Об этом сообщается на официальном сайте губернатора штата. Эвакуация пока не проводилась.

В американском штате Флорида объявлено чрезвычайное положение из-за надвигающегося тропического шторма "Эмили". Об этом сообщил губернатор Рик Скотт на своём официальном портале.

— Я объявил чрезвычайное положение в 31 округе штата, чтобы обеспечить всех граждан нужными ресурсами и чтобы все ведомства могли без сложностей друг с другом взаимодействовать для помощи людям во время тропического шторма "Эмили", — говорится в заявлении губернатора Флориды.

Эвакуация местных жителей пока не проводилась.