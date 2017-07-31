Путин подписал закон о погашении кредитов жителей Крыма перед банками Украины

Отныне граждане смогут решить вопросы с финансовой задолженностью через Фонд защиты вкладчиков.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который уточняет правила погашения кредитов жителей Крыма и Севастополя перед украинскими банками, сообщается на сайте Кремля. Согласно документу, крымчане смогут обратиться в Фонд защиты вкладчиков, который был учреждён Агентством по страхованию вкладов с тем, чтобы не взаимодействовать напрямую с представителями финансовых учреждений.

ФЗВ, в свою очередь, обязуется уведомить коллектора об обращении гражданина и сообщить о том, что в дальнейшем взаимодействие будет осуществляться через фонд. Помимо того, заёмщик сможет обратиться с просьбой реструктуризировать долг. Также фонд может списать кредит в случае, если на то есть основания.