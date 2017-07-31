Джонни Депп подарил дочери старый диван четы Кардашьян

Потрёпанный предмет мебели, "сыгравший" одну из эпизодических ролей в популярном телешоу, обошёлся голливудскому актёру в семь тысяч долларов.

О "неконтролируемых и необдуманных" тратах звезды "Пиратов Карибского моря" стало известно во время очередного судебного заседания по иску "Джека Воробья" к компании The Management Group. Джонни Депп обвинил коммерсантов, которые вели его дела на протяжении нескольких лет, в безответственном расходовании его средств. Те, в свою очередь, обвинения отрицают, предоставляя суду всё новые и новые факты, свидетельствующие о том, что знаменитый актёр — страшный транжира.

По данным The Management Group, не менее 30 тысяч долларов в месяц Депп тратит на элитные вина, ещё 200 тысяч — на авиаперелёты, штат прислуги из 40 человек обходится ему в 3,5 млн долларов.

Но и это ещё не всё.

Как рассказал суду бывший юрист "капитана Джека Воробья" по фамилии Блум, среди его сумасшедших трат есть и бывший в употреблении диван стоимостью $7 тысяч, сообщает "Утро.ру".

Такая завышенная стоимость кушетки обусловлена тем, что она несколько раз появлялась в кадре популярного телешоу "Семейство Кардашьян". А приобрел её Депп для своей дочери Лили-Роуз несколько лет назад.

Дальнейшая судьба "звёздного" дивана остаётся неизвестной.