Военно-воздушные силы Китая хотят развивать отношения с российскими ВКС

Сегодня состоялось открытие состязаний "Авиадартс-2017", на которых соревнуются лётчики Китая и России.

Командующий ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) генерал-полковник Ма Сяотянь рассказал о важности развития отношений с Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ. Как сообщает портал "Утро.ру", Ма Сяотянь отметил готовность продолжать совместные тренировки с российскими лётчиками и сотрудничать в области противоракетной обороны, логистики и оборудования.

— В современной меняющейся структуре международных отношений обе стороны имеют общие интересы и стратегические потребности. В последние годы главы наших государств оказывают друг другу поддержку в международных и региональных вопросах, постоянно укрепляют стратегическое сотрудничество, — заявил генерал-полковник на церемонии открытия состязаний "Авиадартс-2017".

Международные состязания "Авиадартс" впервые проходят в Китае. В этом году соревнуются лётчики из КНР и России. В программе соревнований восемь номинаций, предусматривающих сложные элементы пилотирования, навигации, стрельбы и специальные задания для различных родов авиации.