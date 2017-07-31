Глава Минтранса пообещал решить проблему с очередями в метро Петербурга

По словам министра транспорта Максима Соколова, ситуация находится у него на личном контроле.

Глава Минтранса РФ Максим Соколов заявил о том, что проблема очередей в связи с досмотром в петербургском метро будет решена. По его словам, ведомство работает над тем, чтобы мероприятия по обеспечению безопасности в подземке осуществлялись в достаточном объёме, однако не мешали при этом передвижению.

— О проблеме в Петербурге мне известно. Она находится на личном контроле, — подчеркнул Соколов.

Ранее сообщалось о том, что в метрополитене Петербурга с 23 июля в целях безопасности проводится тщательный досмотр пассажиров на станциях "Звенигородская", "Спасская", "Электросила" и "Крестовский остров", что спровоцировало большие очереди на станциях.

Напомним, 3 апреля в метрополитене Санкт-Петербурга произошёл теракт. Взрыв прогремел на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Погибли 16 пассажиров и смертник Акбаржон Джалилов.