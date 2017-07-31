Посольство США предупредило о возможном увеличении срока выдачи виз россиянам

Требование Москвы к Вашингтону сократить численность дипмиссии до 455 человек "снизит скорость консульских операций", отмечают в ведомстве.

Посольство США в России подтверждает опасения Майкла Макфола о том, что сокращение числа дипломатов скажется на скорости оформления американских виз для российских граждан. Такой вывод содержится в официальном ответе дипведомства, который приводит РБК.

— Пока ещё слишком рано пытаться угадать, как это повлияет на консульские операции... Но эти меры, безусловно, могут уменьшить их скорость, — сообщили в пресс-службе Посольства США.

При этом в ведомстве выразили сожаление по поводу решения России сократить численность американской дипмиссии в Москве.

Напомним, ранее бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что процесс оформления американских виз для российских граждан теперь будет занимать "недели или даже месяцы". С ним не согласен председатель Комитета по международным делам Совфеда Константин Косачёв. По мнению сенатора, если сотрудники американской дипмиссии будут дольше выдавать визы, то их стоит обвинить в саботаже.