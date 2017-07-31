NYT: После контрсанкций россиянам чаще отказывают в визах США

По данным издания, 50–60 человек в день, преимущественно молодые женщины, получают отказы от посольства.

По информации газеты The New York Times, сотрудники Посольства США в Москве чаще стали отказывать россиянам в визах после ответных мер РФ на вероятное ужесточение санкций со стороны Штатов.

Издание ссылается на сотрудника некой фирмы, которая помогает гражданам РФ получать визы, Шавката Бутаева.

— Такого никогда не было: от 50 до 60 человек получают отказы каждый день, по большей части это молодые женщины, — заявил он.

Отмечается, что на работе посольства отразится решение российской стороны сократить численность персонала дипломатических учреждений США в РФ до 455 человек.

Ранее в МИД РФ рассказали, что часть контрсанкций против США начнёт действовать с начала осени этого года. Москва лишила США посольской дачи в Серебряном Бору и потребовала сократить количество американских дипломатов в России.