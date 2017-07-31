МГБ: Осуждённый в России террорист из Киева причастен к взрыву в ЛНР

По данным силовиков Луганской Народной Республики, мужчина организовал взрыв на железнодорожной станции Краснодон.

Осуждённый в России за подготовку террористического акта гражданин Украины Алексей Сизонович также причастен к взрыву на территории ЛНР. Такие данные приводит МГБ ЛНР на основании доказательств, полученных в ходе обысков дома Сизоновича под Луганском. Например, на видеозаписях в мобильном телефоне мужчины были найдены ролики, как Сизонович собирает взрывные устройства, а потом снимает издалека последствия взрыва на железнодорожной станции Краснодон.

— Алексей Сизонович причастен к организации и осуществлению диверсий, которые были направлены исключительно на разрушение гражданских объектов и инфраструктуры. В частности, Алексей Сизонович осуществил подрывы железнодорожных цистерн на станции Краснодон, железнодорожного полотна на перегоне Свердловск — Ровеньки, объектов на территории промышленной площадки в Краснодоне, — сообщили в пресс-службе МГБ ЛНР.

Как отмечают силовики, в доме Сизоновича располагалась лаборатория по производству взрывчатых устройств. Также там были найдены электронные устройства, в которых содержались данные о связях мужчины со спецслужбами Украины и диверсантами СБУ на территории ЛНР. После задержания одного из сообщников Сизоновича мужчина бежал на территорию России, где позднее был задержан за подготовку нового теракта.

Как ранее сообщал Лайф, российский суд признал украинского гражданина Алексея Сизоновича виновным в подготовке теракта на одной из железнодорожных станций в Ростовской области, незаконном пересечении границы России, незаконном приобретении, хранении и ношении взрывчатки. Одним из главных доказательств на суде стали признательные показания мужчины о его работе на СБУ. Сизоновича приговорили к 12 годам лишения свободы и штрафу в 250 тысяч рублей.