Известная байкерша-трюкачка насмерть разбилась в Приморье

Девушка не справилась с управлением и наехала на ограждение, после чего скончалась от полученных травм.

Известная байкерша из Владивостока, которая славилась своими трюками во время езды на мотоцикле, разбилась насмерть в ДТП, сообщает паблик Mash. Она не справилась с управлением и наехала на ограждение.

Приехавшие на место аварии медики не смогли спасти жизнь звезды "Инстаграма", которая обрела славу благодаря трюкам на дороге и откровенным нарядам. На страницу девушки в соцсети подписано более 140 тысяч человек.

#monika9422#Моника Публикация от @monika9422 Ноя 27 2016 в 2:18 PST

Красивое боди это ещё одна моя страсть после мото. Мужчины, побалуйте своих прекрасных дам красивым бельём от @eroclothing.ru #monika9422#Моника Публикация от @monika9422 Сен 25 2016 в 6:43 PDT