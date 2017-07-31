Известная байкерша-трюкачка насмерть разбилась в Приморье

Известная байкерша из Владивостока, которая славилась своими трюками во время езды на мотоцикле, разбилась насмерть в ДТП, сообщает паблик Mash. Она не справилась с управлением и наехала на ограждение.
Приехавшие на место аварии медики не смогли спасти жизнь звезды "Инстаграма", которая обрела славу благодаря трюкам на дороге и откровенным нарядам. На страницу девушки в соцсети подписано более 140 тысяч человек.
Я люблю Ее за то, что она прощает мне моё безрассудство, за то, что бережёт мою отчаянную задницу, за то, что никогда не подводила, за то, что скрашивает мои порой одинокие вечера, что помогает забыть жизненные неурядицы, за то, что тренирует моё тело и мозг, я благодарна ей за блеск в моих глазах , за тёплый ветер на щеках в открытый визор, за тот неописуемый восторг и ощущение полёта, за дозы адреналина . За то, что дарит мне свободу. ... А ещё я знаю что я не одна. Что нас тысячи таких же влюблённых в своих железных коней ❤️ И это круто!! #bmws1000rr #monika9422 #Моника
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