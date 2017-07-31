Пьяные солдаты ВСУ нанесли себе огнестрельные ранения по неосторожности

Об этом сообщили в МВД ЛНР, заявив, что такие случаи не единичны и зачастую умалчиваются.

Двое пьяных солдат ВСУ попали в Центральную районную больницу (ЦРБ) Попасной с огнестрельными ранениями, полученными из-за неосторожного обращения с оружием.

— Военнослужащий Баштик В.В. 1983 года рождения был доставлен в Попаснянскую ЦРБ с диагнозом "огнестрельное ранение левой стопы" и "алкогольное опьянение средней степени тяжести". Со слов офицера, доставившего военнослужащего в больницу, ранение солдат получил в ходе несения службы в районе села Новозвановка Попаснянского района в результате неосторожного обращения с закреплённым за ним автоматом Калашникова, — говорится в сообщении Центра по взаимодействию с общественностью (ЦВО) МВД ЛНР. — Военнослужащий Черныш Д.С. 1994 года рождения был доставлен в Попаснянскую ЦРБ с похожими диагнозами: "огнестрельное проникающее ранение мягких тканей левой голени" и "алкогольное опьянение средней степени тяжести". Ранение было получено в момент несения службы в районе города Золотое.

В МВД Луганской Народной Республики добавили, что это далеко не первый подобный инцидент. По информации ведомства, сотрудников медучреждений заставляют замалчивать эту информацию.

— В медучреждении даже есть "постоянные клиенты" — военнослужащие близлежащих частей, которые неоднократно попадали сюда в нетрезвом состоянии и с различными травмами, — поясняют в МВД республики.