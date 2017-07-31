Летняя Олимпиада 2028 года пройдёт в Лос-Анджелесе

Сообщается, что руководство города согласовало данное решение с МОК, однако официальное заявление по данному вопросу будет сделано позже.

Летние Олимпийские игры 2028 года пройдут в США, в Лос-Анджелесе, сообщает Los Angeles Times со ссылкой на источник, близкий к организаторам. Сообщается, что Международный олимпийский комитет достиг договорённости с руководством города.

Таким образом, летние Олимпийские игры 2024 года состоятся в Париже.

Напомним, в начале июля Лайф сообщал о том, что МОК предложил Лос-Анджелесу и Парижу провести Олимпиаду в 2024 и 2028 годах, однако сообщалось, что очерёдность будет определена в сентябре.

Летние Олимпийские игры проходили в Лос-Анджелесе дважды — в 1932 и 1984 годах.