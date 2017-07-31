"Корабль в космос запустили". Украинцы иронизируют об отправке баржи с арбузами

Как ранее сообщили херсонские чиновники, впервые за 14 лет с пристани в столицу отправилась баржа с 300 тоннами арбузов.

Пользователей соцсетей позабавил масштаб, который приняла новость первой за 14 лет отправки баржи для перевоза арбузов из Херсона в Киев. Как отмечают многие, о решении было объявлено так, словно речь идёт по меньшей мере о запуске космического корабля.

Блогер Антон Ходза задался вопросом, как можно писать Илону Маску и при этом с таким ажиотажем отнестись к подобной новости.

— Как можно одновременно писать Илону Маску и радоваться барже с арбузами (если это, конечно, не беспилотная баржа, на которую могут садиться ракеты Falcon), — написал Ходза.

Народный депутат Евгений Мураев также обратил внимание на то, что новость о запуске баржи совпала с с заявлением замминистра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Виктора Довганя о том, что с 1991 года выделены средства на ремонт днепровских шлюзов.

— Оказывается, "последний раз туда ступала нога инженера в 1988 году". Другими словами, такие совершенно рядовые, незаметные для 1988 года события, как работающие шлюзы и корабли с дарами полей для жителей украинской столицы, в наши дни подаются как огромные — даже исторические — достижения. Страшно представить, что начнётся, если по Днепру действительно откроются пассажирские перевозки, как это планировалось под Евро-2012. Не иначе лично глава государства приедет ленты перерезать и с народным ансамблем отплясывать, — написал депутат.

Некоторые пользователи предлагают порадоваться хоть бы потому, что нашлась баржа на плаву.