Волонтёры спасли щенков, увязших в гудроне промзоны в Ноябрьске

Собак вытаскивали несколько часов. Одной из них не удалось выжить, а троим предстоит операция.

Волонтёры вытащили из гудрона щенков в промзоне города Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа. Запись спасения попала в сообщество "Ноябрьск 24" в социальной сети "ВКонтакте".

Попавших в беду собак обнаружили случайно. Сообщается, что спасти удалось только трёх из четырёх щенков.

Животных несколько часов вызволяли из ловушки. Теперь их готовят к погружению под наркоз, чтобы без сопротивления убрать прилипший гудрон с шерсти.

Пока неизвестно, каким образом щенки попали на промзону.