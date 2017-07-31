Волонтёры спасли щенков, увязших в гудроне промзоны в Ноябрьске

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Волонтёры спасли щенков, увязших в гудроне промзоны в Ноябрьске

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Собак вытаскивали несколько часов. Одной из них не удалось выжить, а троим предстоит операция.

Волонтёры вытащили из гудрона щенков в промзоне города Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа. Запись спасения попала в сообщество "Ноябрьск 24" в социальной сети "ВКонтакте".

Попавших в беду собак обнаружили случайно. Сообщается, что спасти удалось только трёх из четырёх щенков.

Животных несколько часов вызволяли из ловушки. Теперь их готовят к погружению под наркоз, чтобы без сопротивления убрать прилипший гудрон с шерсти.

Пока неизвестно, каким образом щенки попали на промзону.

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