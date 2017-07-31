Кириенко: Президентские гранты для региональных НКО стали доступнее

Новая система распределения президентских грантов для НКО, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод, направлена на большую прозрачность процедуры и повышение доступности господдержки для НКО в регионах. И она уже дала результат. Об этом сегодня заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на заседании Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление президентских грантов на развитие гражданского общества, на котором подводятся итоги первого в 2017 году конкурса.

"Мы не зря с вами потратили силы и время на эту работу", - отметил чиновник. Он напомнил, что главной задачей организаторов было сделать конкурс президентских грантов "более доступным для НКО и в первую очередь для НКО из регионов".

"Что очень радует - очень много новых организаций, - сказал Кириенко. - У нас 83% победителей не были победителями в 2016 году". Это означает, добавил он, что "не одни и те же НКО из года в год получают президентские гранты", и что процедура строится на честной открытой конкуренции.

"Конечно, окончательные выводы можно будет делать, когда проекты будут реализованы, и мы посмотрим, какой эффект и какой результат они дают. Но на стадии отбора мы точно можем говорить, что у нас беспрецедентная активность - 6 тысяч 623 заявки практически из всех регионов РФ. Это примерно в два раза больше, чем раньше поступало на конкурс", - подчеркнул Кириенко.

Регионы в лидерах

Свыше 80 процентов заявок на президентские гранты, получивших высшую оценку от экспертов, поступили от региональных НКО.

«У нас среди тех, кто набрал наибольший балл, абсолютное большинство это представители регионов — 81,5 процента», — отметил Кириенко.

Подводить итоги можно будет только после того, как проекты победитлей будут реализованы, отметил он. Однако уже сейчас очевидно, что получение грантов стало доступнее для региональных общественных организацией, подчеркнул первый замглавы АП.

"Можно сказать, что весь набор нововведений, которые мы с вами утверждали, - единый оператор, электронная форма подачи заявки, которая стала значительно более простой, открытая прозрачная система критериев оценки, возможность поддержки небольших проектов - все это, безусловно, дает свой результат", - убежден Кириенко.

"Сработала и та логика, которую мы с вами обсуждали и вырабатывали, - что нужно дать возможность заявляться и на малые гранты", - сказал первый замглавы администрации Кремля. Так, судя по количеству претендентов на гранты в размере 200 тыс. рублей или 500 тыс. рублей, организаторы "правильно оценили потребность НКО, для которых это оказалось важным", сказал он.

Кириенко предложил позднее проанализировать региональную активность НКО - претендентов на президентские гранты. "Что меня поразило, у нас в качестве передовика оказался город Шарыпово Красноярского края. Это маленький город, из которого сразу четыре проекта получили очень высокие экспертные оценки, - сказал он. - Это сразу говорит о некой такой культуре, если хотите".

Первый замглавы администрации президента задался вопросом, что послужило причиной такой активности НКО именно из этого города. "Это такая среда для развития НКО, активность каких-то лидеров, которые смогли это организовать. Не знаю, но результат интересный. Много чего можно будет проанализировать по отдельным регионам", - заключил он.

Просят на ЗОЖ и науку

Наиболее востребованными темами в нынешнем конкурсе стали охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни (976), поддержка проектов в области науки, образования, просвещения (937), социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан (817), сохранение исторической памяти (681), поддержка проектов в области культуры и искусства (579).

Конкурсы по предоставлению государственной поддержки НКО, участвующим в развитии институтов гражданского общества, проводятся с 2006 года.

С 2007 по 2016 годы конкурсы организовывались несколькими операторами. В 2017 году был учрежден единый оператор - Фонд президентских грантов. В 2017 году проводятся два конкурса. Заявки на участие в первом из них принимались с 17 апреля по 31 мая.

На первый в этом году конкурс было представлено рекордное количество проектов - 6 тысяч 581 - с общей суммой запрашиваемых грантов 31,27 млрд рублей. Заявки подали некоммерческие организации из всех регионов России, за исключением Магаданской области.

Каждая заявка была оценена не менее чем двумя экспертами по 10 критериям, по каждому из которых присваивается от 0 до 10 баллов. В итоге максимальный рейтинг, который могла получить заявка, - 100 баллов.

Заявки на участие во втором конкурсе будут приниматься с 16 августа по 29 сентября.