СК проверит жалобы о требованиях родителям покупать школьные парты в Калмыкии

Ранее глава государства обратил внимание на то, что принуждение покупать школьные учебники уже незаконно, и поручил главе региона разобраться с ситуацией.

Глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить жалобы родителей о требованиях самостоятельно покупать школьную мебель. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. — Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил руководителю Следственного управления по Республике Калмыкии принять меры к установлению всех подобных фактов и незамедлительно организовать проверку изложенных доводов заявителей, — говорится в сообщении. Напомним, ранее президент России Владимир Путин выразил возмущение в связи со сложившейся ситуацией и поручил главе республики Алексею Орлову заняться этим вопросом.