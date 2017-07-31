СК проверит жалобы о требованиях родителям покупать школьные парты в Калмыкии

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СК проверит жалобы о требованиях родителям покупать школьные парты в Калмыкии

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Александр Бастрыкин. Фото:© РИА Новости/Сергей Гунеев

Ранее глава государства обратил внимание на то, что принуждение покупать школьные учебники уже незаконно, и поручил главе региона разобраться с ситуацией.

Глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить жалобы родителей о требованиях самостоятельно покупать школьную мебель. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

— Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил руководителю Следственного управления по Республике Калмыкии принять меры к установлению всех подобных фактов и незамедлительно организовать проверку изложенных доводов заявителей, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин выразил возмущение в связи со сложившейся ситуацией и поручил главе республики Алексею Орлову заняться этим вопросом.

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