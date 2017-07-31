Дипломаты США заявили об отсутствии с 30 июля доступа к даче в Серебряном Бору

В американском посольстве заявили об отсутствии доступа к даче в Серебряном Бору с 30 июля.

— Нам не дали доступ к объекту ни вчера, ни сегодня. Мы обращались по этому поводу к российским официальным лицам и будем делать это завтра, — цитирует РИА "Новости" главу пресс-службы дипмиссии США Марию Олсон.

Как ранее писал Лайф, 27 июля Сенат США утвердил новые санкции в отношении РФ. После этого российский МИД опубликовал заявление о том, что с 1 августа приостанавливается использование Посольством США дачи в Серебряном Бору, а также всех складских помещений на Дорожной улице.