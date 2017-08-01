Кадыров заявил о стабилизации ситуации у мечети Аль-Акса в Иерусалиме

Глава Чеченской Республики подтвердил, что израильская полиция отменила ограничения в доступе в святилище.

— В воскресенье по моему поручению в Иерусалиме побывал помощник главы Чеченской Республики Аламбек Ясаев. Аламбек прислал многочисленные видеозаписи. Они наглядно подтверждают переданную им информацию о том, что обстановка полностью стабилизировалась. Ограничений на вход в Аль-Акса и пребывание на территории комплекса нет, — написал Рамзан Ахматович в "Инстаграме".

Ранее глава Чечни уже предлагал передать права на мечеть Иордании. Также он писал, что готов сложить полномочия и до конца жизни охранять Аль-Аксу на Храмовой горе.

Напомним, 14 июля у Храмовой горы власти Израиля установили металлодетекторы. Меры безопасности усилили после того, как трое вооружённых палестинцев убили двоих военнослужащих Израиля. Позже из-за начавшихся протестов металлодетекторы убрали.