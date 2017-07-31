МИД Украины назвал дискриминационным закон о гражданстве РФ для украинцев

Как заявили в украинском дипломатическом ведомстве, документ говорит о "полном неуважении международного права".

В МИД Украины назвали дискриминационным закон, который упрощает получение гражданства РФ для украинцев, которые "в силу различных обстоятельств живут или работают на территории России".

— Согласно действующему законодательству Украины, единственным документом, удостоверяющим факт прекращения гражданства Украины как путём выхода из него, так и его потери есть соответствующий указ президента Украины, — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин подписал закон о введении присяги при получении российского гражданства. Документ также предполагает упрощение получения гражданства украинцами — в таком случае граждане страны должны будут подписать заявление об отказе от своего гражданства и оформить документ нотариально.