Грузия может потребовать экстрадиции Саакашвили из США

Ранее главная прокуратура страны заочно предъявила политику обвинения по нескольким уголовным делам.

Власти Грузии могут потребовать экстрадиции экс-президента страны и экс-губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили из США. Об этом заявила глава Минюста Тея Цулукиани, сообщает грузинский Первый канал.

— Если экс-президент останется там (в США), то нам понадобятся с этой страной правовые консультации, в том числе переговоры и соглашение в связи с экстрадицией, — рассказала Цулукиани.

Саакашвили занимал пост президента Грузии с 2004 по 2013 год. После вступления в должность нового главы государства он покинул страну. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам.

В 2015 году президент Украины Пётр Порошенко предоставил политику украинское гражданство, президент Грузии же в свою очередь подписал указ о лишении его грузинского гражданства.

26 июля 2017 года стало известно о том, что Пётр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В настоящее время экс-губернатор Одесской области находится в США.