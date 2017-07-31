Фонд Клуни и ЮНИСЕФ пожертвуют $2,3 млн на образование для сирийских беженцев

Фонд голливудского актёра Джорджа Клуни и его супруги, юриста Амаль, а также ЮНИСЕФ пожертвуют 2,25 миллиона долларов на финансовую помощь школам в Ливане, в которых будут обучаться сирийские беженцы.

— Существует большой риск того, что тысячи молодых сирийских беженцев могут не стать продуктивной частью общества. Мы не хотим терять целое поколение из-за того, что людям не повезло и они родились не в том месте и не в то время, — говорится в сообщении на сайте ЮНИСЕФ.

Исполнительный директор организации поблагодарил пару за средства, которые удалось собрать фонду.

— Поддерживая работу ЮНИСЕФ и наших партнёров по обеспечению образования для каждого ребёнка, которого затронул конфликт в Сирии, Clooney Foundation for Justice инвестирует не только в будущее каждого отдельного ребёнка, а в будущее всего региона. Организация очень благодарна за финансирование, которое имеет такое большое значение, — заявил Энтони Лейк.