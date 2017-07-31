WSJ: В Пентагоне разработали план поставок оружия на Украину

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WSJ: В Пентагоне разработали план поставок оружия на Украину

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Пентагон. Фото: © REUTERS/Jason Reed

Предполагается разместить противотанковые ракеты там, где "украинские войска находятся вдали от передовой линии конфликта".

Пентагон и Госдепартамент США разработали план поставок Украине противотанковых ракет и другого вооружения и добиваются одобрения Белого дома. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По данным источников издания, этот план пока не обсуждался в Белом доме, Дональд Трамп пока не проинформирован о нём, поэтому его позиция по данному вопросу неясна. Как отмечают чиновники, возможно, решение Белый дом может принять только через несколько месяцев.

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