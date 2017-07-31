Рабочая группа IAAF рекомендовала продлить отстранение ВФЛА

Рабочая группа Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) рекомендовала конгрессу продлить срок отстранения Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) "до выполнения условий в полном объёме".

Как отмечается в релизе IAAF, в вопросе осуществления данных условий был достигнут существенный прогресс.

— В отчёте рабочей группы, направленном в конгресс, содержится предложение оставить в силе отстранение ВФЛА до тех пор, пока все условия, указанные советом IAAF… для последующего восстановления ВФЛА не будут выполнены, — говорится в сообщении.

IAAF отстранила ВФЛА от международных турниров по обвинению в нарушении антидопинговых правил.