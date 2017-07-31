Пентагон снова раскритиковал Турцию за планы покупки российского комплекса ПВО

Пентагон вновь подверг критике планы Эрдогана приобрести российские ЗРК С-400 вместо инвестиций в развитие технологий НАТО. Об этом сообщает агентство Франс-Пресс.
Власти Турции ведут переговоры по поводу поставки Россией своей новейшей противоракетной системы. Пентагон выразил обеспокоенность приобретением российских вооружений, так как они могут быть несовместимы с оборудованием, которое используют 29 членов альянса.
— Это хорошая идея для наших союзников — приобретать оборудование, которое взаимодействует с другим. Мы хотим, чтобы они покупали и вкладывались в вещи, которые вносят вклад в наш альянс, — прокомментировал пресс-секретарь Пентагона Джефф Дэвис.
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