В МИД Китая ответили на критику Трампа по проблеме КНДР

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В МИД Китая ответили на критику Трампа по проблеме КНДР

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Флаг КНР. Фото: ©РИА Новости/Александр Вильф

В МИД Китая ответили на критические замечания президента США Дональда Трампа по поводу проблемы с КНДР. Пекин заявил, что северокорейский ядерный вопрос не возник из-за Китая и поэтому стороны должны работать вместе, чтобы добиваться резолюции. Заявление ведомства приводит агентство Reuters.

Напомним, ранее глава Белого дома Дональд Трамп, после очередного ракетного испытания Пхеньяна, обвинил китайские власти в том, что они не пытаются помочь в урегулировании проблемы с Северной Кореей.

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