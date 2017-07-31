В МИД Китая ответили на критику Трампа по проблеме КНДР

В МИД Китая ответили на критические замечания президента США Дональда Трампа по поводу проблемы с КНДР. Пекин заявил, что северокорейский ядерный вопрос не возник из-за Китая и поэтому стороны должны работать вместе, чтобы добиваться резолюции. Заявление ведомства приводит агентство Reuters.

Напомним, ранее глава Белого дома Дональд Трамп, после очередного ракетного испытания Пхеньяна, обвинил китайские власти в том, что они не пытаются помочь в урегулировании проблемы с Северной Кореей.