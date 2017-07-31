Маккейн пригрозил, что "РФ заплатит" за сокращение американской дипмиссии

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Маккейн пригрозил, что "РФ заплатит" за сокращение американской дипмиссии

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Сенатор Джон Маккейн. Фото: © REUTERS/Aaron P. Bernstein

Конгрессмен вновь назвал зеркальные санкции РФ "нападением на американскую демократию".

Сенатор Джон Маккейн пригрозил, что Россия заплатит за решение сократить количество американских дипломатов после принятия Сенатом США законопроекта о новых антироссийских санкциях.

— Не удивлён, что [президент РФ Владимир] Путин высылает американских дипломатов, но он и его приближённые всё равно заплатят за нападение на нашу демократию, — написал сенатор.

Напомним, 30 июля президент России Владимир Путин заявил о том, что 755 американских дипломатов и технических работников должны будут прекратить свою работу в РФ. Ранее МИД РФ также опубликовал заявление о том, что с 1 августа приостанавливается использование Посольством США дачи в Серебряном Бору, а также всех складских помещений на Дорожной улице.

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