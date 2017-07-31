Глава МИД ФРГ назвал одобренные Сенатом США санкции против РФ противоправными

Зигмар Габриэль выразил надежду на то, что ограничительные меры обретут формы, которые не противоречат интересам европейцев.

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль раскритиковал санкции против России, одобренные ранее в Сенате США, и выразил надежду на то, что президент страны Дональд Трамп предотвратит введение ограничительных мер в том виде, в котором они представлены в законопроекте.

— Мы… рады тому, что американский президент ещё не решил, как он собирается поступить. У него есть возможность обсудить эти санкции с нами, учитывая европейские интересы, — приводит слова главы внешнеполитического ведомства DW.

По словам Габриэля, он находится в "очень тесном взаимодействии с американским коллегой" по этому вопросу.

— Мы как европейцы настаиваем, чтобы здесь не было действий в ущерб европейским интересам, — заявил Габриэль, указав также, что одобренные сенатом санкции направлены на то, чтобы выдавить российский газ с европейского рынка.