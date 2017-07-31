Глава МИД ФРГ назвал одобренные Сенатом США санкции против РФ противоправными

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Глава МИД ФРГ назвал одобренные Сенатом США санкции против РФ противоправными

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Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. Фото: © REUTERS/Umit Bektas

Зигмар Габриэль выразил надежду на то, что ограничительные меры обретут формы, которые не противоречат интересам европейцев.

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль раскритиковал санкции против России, одобренные ранее в Сенате США, и выразил надежду на то, что президент страны Дональд Трамп предотвратит введение ограничительных мер в том виде, в котором они представлены в законопроекте.

— Мы… рады тому, что американский президент ещё не решил, как он собирается поступить. У него есть возможность обсудить эти санкции с нами, учитывая европейские интересы, — приводит слова главы внешнеполитического ведомства DW.

По словам Габриэля, он находится в "очень тесном взаимодействии с американским коллегой" по этому вопросу.

— Мы как европейцы настаиваем, чтобы здесь не было действий в ущерб европейским интересам, — заявил Габриэль, указав также, что одобренные сенатом санкции направлены на то, чтобы выдавить российский газ с европейского рынка.

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