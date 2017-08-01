Трамп посчитал неуместными комментарии Скарамуччи в адрес коллег по Белому дому

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Трамп посчитал неуместными комментарии Скарамуччи в адрес коллег по Белому дому

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Энтони Скарамуччи. Фото: © REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США отстранил Энтони Скарамуччи от должности главы пресс-службы правительства и не выделил нового места в своей администрации.

Энтони Скарамуччи, ранее уволенный с поста директора Белого дома по коммуникациям, покинул администрацию Дональда Трампа насовсем. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Сара Сандерс.

— Для него нет никакой роли на данный момент в администрации Трампа, — заявила Сандерс.

Также, по словам пресс-секретаря, Трамп посчитал неподобающими комментарии Скарамуччи в отношении своих коллег. Так, бывший глава пресс-службы Правительства США назвал главу аппарата Белого дома Рейнса Прибаса "параноидальным шизофреником".

Энтони Скарамуччи подал в отставку спустя 10 дней после увольнения Шона Спайсера с аналогичной должности. После назначения на должность директора по коммуникациям Скарамуччи успел спровоцировать несколько скандалов.

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