Трамп посчитал неуместными комментарии Скарамуччи в адрес коллег по Белому дому

Энтони Скарамуччи, ранее уволенный с поста директора Белого дома по коммуникациям, покинул администрацию Дональда Трампа насовсем. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Сара Сандерс.
— Для него нет никакой роли на данный момент в администрации Трампа, — заявила Сандерс.
Также, по словам пресс-секретаря, Трамп посчитал неподобающими комментарии Скарамуччи в отношении своих коллег. Так, бывший глава пресс-службы Правительства США назвал главу аппарата Белого дома Рейнса Прибаса "параноидальным шизофреником".
Sarah H. Sanders: "The president certainly felt that Anthony's comments were inappropriate for a person in that position."— Abby D. Phillip (@abbydphillip) 31 июля 2017 г.
Энтони Скарамуччи подал в отставку спустя 10 дней после увольнения Шона Спайсера с аналогичной должности. После назначения на должность директора по коммуникациям Скарамуччи успел спровоцировать несколько скандалов.
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