Белый дом изучает варианты ответа на сокращение американской дипмиссии в Москве

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Белый дом изучает варианты ответа на сокращение американской дипмиссии в Москве

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Сара Сандерс. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Белый дом рассматривает варианты ответа на решение РФ сократить американскую дипмиссию после утверждения США законопроекта о новых санкциях против РФ. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

— В настоящее время мы изучаем наши варианты (действий. — Прим. ред.), и, когда нам будет что сказать, мы дадим вам знать, — заявила пресс-секретарь.

30 июля президент России Владимир Путин заявил о том, что 755 американских дипломатов и технических работников должны будут прекратить свою работу в РФ. Также приостанавливается использование Посольством США дачи в Серебряном Бору и всех складских помещений на Дорожной улице.

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