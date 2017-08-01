Спасатели завершили поиск моряка с затонувшего в Крыму сухогруза

На борту сухогруза под флагом Того находилось девять членов экипажа, восьмерых удалось спасти.

Спасатели завершили операцию по поиску последнего члена экипажа Anda в связи с отсутствием надежды на его спасение. Об этом ТАСС сообщили в севастопольском Морском спасательном подцентре Росморречфлота.

— Операция прекращена в 20:15 (мск) в связи с отсутствием какой-либо надежды на его спасение, — рассказали в спасательном подцентре.

Известно, что к утру понедельника истекли сроки, когда человека можно обнаружить живым, однако спасательная операция не прекращалась.

Напомним, инцидент произошёл в субботу в 40 километрах от берега в нейтральных водах между Крымом и Турцией. Спасателям удалось вытащить на берег восемь из девяти членов экипажа. В числе спасённых — граждане Сирии и Индии.