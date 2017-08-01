В России вступили в силу санкции в отношении американских дипломатов

Запрет, введённый российскими властями на использование Посольством США складских помещений на Дорожной улице в Москве и дипломатической дачи в Серебряном Бору, официально вступил в силу.

Эти ограничения стали ответными мерами Москвы на голосование в Конгрессе США по поводу усиления новых антироссийских санкций. Посол США Джон Теффт заявил, что "глубоко сожалеет" в связи с предпринятыми Москвой мерами.

Ранее Владимир Путин заявил о прекращении работы 755 сотрудников Посольства США в России. Это обусловлено тем, что персонал дипломатической миссии США в России будет таким же, как и персонал диппредставительства России в Америке, — по 455 человек с каждой стороны.