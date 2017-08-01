В Канаде лестницу, построенную жителем за $550, заменили на новую за $10 000

Мэр Торонто решил не медлить с постройкой новой лестницы после того, как на месте опасного склона появилось сооружение, построенное пожилым механиком.

В Канаде на месте "нелегальной" деревянной лестницы, построенной ранее жителем Торонто, возвели новое бетонное сооружение, которое облегчит спуск и подъём гуляющим в парке. Об этом сообщает CBC News.

— Ступеньки построены в срок и вполне уложились в заложенную стоимость, — сообщила представитель мэрии Уинна Браун.

В этот раз бюджет строительства лестницы составил 10 тысяч долларов вместо ранее обозначенных 65 тысяч. Мэр Торонто Джон Тори обратил внимание на проблему жителей, когда на месте крутого спуска в парке появилась самодельная лестница. После очередной травмы посетителя парка механик Ади Астль не стал дожидаться решения властей и потратил 550 долларов на деревянные ступеньки и перила.

— Это, конечно, фантастика, но я всё ещё думаю, что моя лестница выглядела лучше, — сообщил 73-летний механик.

Городская администрация сочла деревянную постройку небезопасной и невписывающейся в городские стандарты, поэтому рабочие моментально приступили к сооружению новой лестницы.

По словам Ади Астля, деньги за расходы на его лестницу ему возместили. Однако сделали это не представители администрации Торонто, а радиостанция Newstalk 1010 CFRB.