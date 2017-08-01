Глава МИД Британии: Венесуэла находится на грани катастрофы

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Глава МИД Британии: Венесуэла находится на грани катастрофы

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Беспорядки в Венесуэле. Фото: © REUTERS/Carlos Garcia Rawlins 

Массовые протесты против президента страны Николаса Мадуро и его правительства не прекращаются с апреля.

Глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что Венесуэла стоит на грани катастрофы и выборы в Национальное учредительное собрание только усугубили ситуацию. Об этом говорится в заявлении министра.

— Правительство Николаса Мадуро должно остановиться, пока не стало слишком поздно. Страна набрасывается сама на себя, уже погибло более 100 человек, демократия и основополагающие права в опасности, — заявил Джонсон.

Он призвал правительство республики "внять здравому смыслу" и начать работать с оппозицией для объединения граждан страны.

Напомним, протесты в стране продолжаются с апреля, в результате погибло уже более 120 человек. Митингующие выступали против решения правительства Николаса Мадуро ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи.

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