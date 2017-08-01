В США заявили, что ракеты КНДР могут достичь почти любой части страны

По данным американской разведки, северокорейский лидер не собирается использовать МБР для нападения на США, поскольку знает, что "это было бы самоубийством".

Последний ракетный запуск КНДР продемонстрировал, что северокорейские снаряды могут достигать большей континентальной части США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух американских официальных лиц.

Чиновники также подчеркнули растущую угрозу, которую представляют ядерные и ракетные программы Пхеньяна, и выразили мнение, что она может оказать давление на администрацию президента США Дональда Трампа.

При этом, как сообщили агентству в разведке, северокорейский лидер Ким Чен Ын намерен развивать создание ядерной МБР для предотвращения атак на свою страну и завоевания международной легитимности, а не для нападения на Соединённые Штаты или их союзников, поскольку знает, что "это будет самоубийством".

Напомним, ранее о способности ракеты достичь почти любой точки США заявил и сам Ким Чен Ын.