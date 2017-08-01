Заключённые сбежали из тюрьмы в Алабаме с помощью арахисового масла

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Заключённые сбежали из тюрьмы в Алабаме с помощью арахисового масла

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Фото: © flickr.com/Denise Krebs

Они отбывали наказание за покушения на убийство и преступления, связанные с наркотиками.

Заключённые, сбежавшие из тюрьмы в штате Алабама, обхитрили надзирателей благодаря арахисовому маслу. Как сообщает Associated Press, с его помощью преступники "переписали" номера на дверях.

Шериф округа Уокер Джеймс Андервуд отметил, что это "может звучать безумно, но эти люди сумасшедшие, как лисы".

По последним данным, 11 из 12 беглецов уже удалось найти. Шериф выразил надежду, что последний находящийся на свободе заключённый будет пойман к концу дня 31 июля.

Напомним, накануне стало известно, что из тюрьмы округа Уокер в штате Алабама совершили побег 12 заключённых. Двое из преступников отбывали наказание за покушение на убийство, ещё двое — за преступления, связанные с наркотиками.

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