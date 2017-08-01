МИД пригласил в Москву украинского пилота, которого упрекнули за симпатию к РФ

Ранее лётчик, совершивший героическую посадку, подвергся резкой критике из-за того, что у него в профиле размещён коллаж с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

МИД пригласил украинского пилота Александра Акопова, сумевшего вслепую посадить самолёт и подвергшегося резкой критике за симпатии к России, посетить страну в любое время.

— Александр, то, что Вы совершили, — вне политики. Спасибо Вам за профессионализм! Если и дальше Вас будут критиковать на родине, приезжайте — всегда Вам рады, — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства в Facebook.

Напомним, на прошлой неделе президент Украины Пётр Порошенко наградил пилота орденом "За мужество" третьей степени, однако вскоре после этого на лётчика посыпались упрёки в симпатиях к России из-за того, что на профиле Акопова в "Фейсбуке" стоит коллаж из снимка главы МИД РФ Сергея Лаврова и самого пилота. На изображение обратил внимание правозащитник Сергей Наумович и заявил, что у него изменилось отношение к "герою".

Позднее в интервью "Страна.UA" Акопов подтвердил, что испытывает симпатию к России, и российскому хоккею в частности, однако на таком основании "обвинять его в сепаратизме не стоит".

Также лётчик рассказал, что коллаж поставил просто из-за внешнего сходства с российским министром и менять его не собирается.

— Это наша бортпроводница меня сфотографировала. Я просто-напросто похож на Лаврова. У нас одного типажа лица, черты схожие, — сообщил пилот.

Напомним, 27 июля Александру Акопову удалось посадить самолёт, смотря на ВПП лишь через боковое стекло. Президент Украины Пётр Порошенко наградил Акопова орденом мужества третьей степени.