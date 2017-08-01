Учёные узнали, когда произойдёт последнее солнечное затмение

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Учёные узнали, когда произойдёт последнее солнечное затмение

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Солнечное затмение. Фото: © РИА Новости/Валерий Титиевский

По прогнозам экспертов, в будущем земляне смогут наблюдать всё меньшее количество полных солнечных затмений.

Примерно через 600 миллионов лет Земля в последний раз испытает на себе феномен солнечного затмения, сообщили в NASA. По словам учёных, к этому времени Луна удалится от Земли на слишком большое расстояние и не сможет закрывать Солнце.

— Полное солнечное затмение — это танец с тремя партнёрами: с Луной, Солнцем и Землёй. И оно может произойти только тогда, когда все три участника точным образом совпадут. Со временем количество и частота полных солнечных затмений уменьшится, — сообщил Ричард Вондрак из Центра космических полётов НАСА имени Годдарда.

Ранее Лайф писал о ближайшем полном солнечном затмении, которое ожидается 21 августа. Солнечное затмение, которое можно будет наблюдать на всей территории Соединённых Штатов, станет одним из самых продолжительных в истории — на 90 минут.

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