В Белом доме довольны соглашением о поставке американского угля Украине

Контракт на поставку до конца года 700 тысяч тонн энергетического угля подписали "Центрэнерго" и Xcoal Energy & Resources.

Власти США поприветствовали соглашение между американской энергетической компанией Xcoal Energy & Resources и Киевом о поставке американского угля на Украину. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

— Это партнёрство предоставит Украине независимый, надёжный и конкурентный альтернативный источник энергии, что поможет стабилизировать поставки энергетики, которые исторически происходили лишь по воле нестабильных соседей, — заявила Сандерс.

Она добавила, что этот контракт также поможет США достичь цели "энергетического доминирования" в мире.

США начнут поставлять уголь Украине перед началом зимнего сезона — первое судно с партией в 85 тысяч тонн ожидается в начале сентября.