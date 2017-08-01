С 1 августа работающие пенсионеры получат прибавку

Повышение коснётся около 14,3 миллиона граждан, получающих страховые пенсии по старости и по инвалидности.

С 1 августа 2017 года работающие пенсионеры получат прибавку к выплатам. На перерасчёт имеют право граждане, за которых их работодатели в 2016 году уплачивали страховые взносы.

Размер прибавки зависит от уровня зарплаты пенсионера в 2016 году, то есть от суммы уплаченных страховых взносов работодателем и начисленных пенсионных баллов. Один балл в прошлом году составлял 74,27 рубля, максимальная прибавка ограничена стоимостью трёх баллов.

Напомним также, что очередное повышение пенсий и пособий ожидается с 1 февраля 2018 года.