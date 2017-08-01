В Венесуэле "чёрный курс" доллара достиг максимальной отметки

В Венесуэле на фоне выборов в Национальное учредительное собрание произошло падение национальной валюты. Курс доллара США на чёрном рынке Венесуэлы впервые превысил 11 тысяч, остановившись на отметке около 11,2. В конце июля курс американского доллара на чёрных рынках составлял 10,4 тысячи боливаров.

Как сообщает портал Dolar Today, официальный курс в дополнительной системе обмена DICOM составляет при этом чуть более 2,7 тысячи боливаров.

Ранее Лайф писал, что глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил о катастрофической ситуации в Венесуэле. Джонсон призвал правительство республики "внять здравому смыслу" и начать работать с оппозицией для объединения граждан страны.