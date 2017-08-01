США зафиксировали "беспрецедентный уровень активности" подводных лодок КНДР

По данным американских военных, Пхеньян мог провести очередные испытания одного из компонентов запуска снарядов с субмарин.

Военные США зафиксировали "чрезвычайно необычный и беспрецедентный уровень" активности подводных лодок КНДР, сообщает CNN. Как полагают в ВС США, в воскресенье Пхеньян мог провести испытание системы "холодного старта" ракеты.

— Северная Корея провела испытание ракетного компонента, который имеет решающее значение для развития возможностей запуска с подводных лодок, — отметили источники телеканала.

По данным США, это было третье подобное испытание в июле и четвёртое в этом году.

Как сообщал Лайф, 28 июля Пхеньян впервые провёл ночное ракетное испытание. Межконтинентальная баллистическая ракета пролетела около тысячи километров и упала в центральной части Японского моря. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что этот тип ракет может достичь любой точки материковой части США.