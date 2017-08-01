К компании Ким Кардашьян предъявили иск на $100 млн из-за светящегося чехла

По словам автора иска, компания, для которой он придумал этот аксессуар, терпит колоссальные убытки из-за действий звезды телешоу.

Компанию телезвезды Ким Кардашьян обвинили в плагиате. Хушманд Харуни предъявил иск Kimsaprincess, Inc на 100 миллионов долларов за использование Кардашьян светящегося чехла для смартфонов. По словам мужчины, он запатентовал подобный аксессуар в 2013 году. Об этом сообщает издание TMZ.

Истец заявляет, что он получил лицензию на своё изобретение для компании Snaplight, которая теперь из-за Кардашьян терпит серьёзные убытки. Представители компании уверены, что 100 миллионов долларов покроют всю потерянную прибыль.

Сама Ким активно рекламирует чехол у себя в социальных сетях, рассказывая, что благодаря подсветке у неё получаются идеальные селфи. Действие уникального аксессуара оценила даже Хиллари Клинтон.