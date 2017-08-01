В Школе права Гарвардского университета по ошибке сообщили о смерти Скарамуччи

Школа права Гарвардского университета в своём списке выпускников по ошибке указала экс-главу директора Белого дома по коммуникациям Энтони Скарамуччи как уже скончавшегося бывшего студента. Об этом сообщает AP.

Сотрудники уже принесли извинения за произошедшее и пообещали исправить оплошность в следующих списках выпускников.

Известно, что Скарамуччи получил степень доктора юридических наук в Школе права Гарварда в 1989 году.

Напомним, накануне стало известно об отставке Скарамуччи с должности шефа департамента коммуникаций. Согласно многочисленным предположениям, решение убрать Скарамуччи с должности связано с его крайне грубыми высказываниями в адрес коллег, которые он допустил в общении с журналистом. Также, согласно данным, на отставке финансиста настаивал новый глава аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли.