США готовы в кратчайшие сроки разместить в Южной Корее больше установок THAAD

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США готовы в кратчайшие сроки разместить в Южной Корее больше установок THAAD

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Фото: ©REUTERS

На прошлой неделе на Аляске военные провели испытания системы противоракетной обороны.

США на фоне последного ракетного испытания КНДР заявили о готовности разместить в Южной Корее системы противоракетной обороны THAAD. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис.

— Мы, безусловно, готовы доставить дополнительные установки настолько быстро, насколько это возможно, — рассказали в ведомстве.

Напомним, 28 июля Северная Корея провела очередное ракетное испытание. Межконтинентальная баллистическая ракета пролетела около тысячи километров и упала в центральной части Японского моря.

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