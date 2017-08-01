США готовы в кратчайшие сроки разместить в Южной Корее больше установок THAAD

США на фоне последного ракетного испытания КНДР заявили о готовности разместить в Южной Корее системы противоракетной обороны THAAD. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис.
— Мы, безусловно, готовы доставить дополнительные установки настолько быстро, насколько это возможно, — рассказали в ведомстве.
Напомним, 28 июля Северная Корея провела очередное ракетное испытание. Межконтинентальная баллистическая ракета пролетела около тысячи километров и упала в центральной части Японского моря.
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